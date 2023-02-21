В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на Politico, руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что для Евросоюза будет «красной линией», если КНР предоставит оружие Российской Федерации для продолжения войны против Украинского государства.

Говоря о проведенной восемнадцатого февраля встрече с высокопоставленным дипломатом Китая Ваном І, Боррель подчеркнул, что Европейский Союз обеспокоен возможным предоставлением оружия России.

Руководитель дипломатии ЕС отметил:

«Я просил не делать этого. Я выразил ему тогда не только нашу обеспокоенность но и то, что для нас это могло бы быть «красной линией» в наших отношениях. Но он мне сказал, что они не имеют намерений делать этого. Хотя мы будем оставаться бдительными».

Напомним, ранее в США сделали заявление о вероятной передаче Китаем летального оружия России для войны в Украине.