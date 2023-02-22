Как информирует «НБН», в интервью ITON-TV, обнародованном в YouTube, Вадим Карасев заявил:

«Прежде всего, визит Байдена в Киев – это месседж Путину. Ведь еще год тому назад Путин и Россия рассчитывали на то, что они будут в Киеве. Что в столице Украины будет их власть, их ставленники. Однако, нет, этого не произошло, а в Киеве – Байден вместо Путина. И ничего у них не получилось, «СВО» провалена».

Кроме того, Вадим Карасев отметил, что визит Байдена в Киев – это также и месседж Украине в целом.

«Мол, мы вас поддерживаем, будем поддерживать сколько нужно. Однако это было сделано с одним небольшим уточнением – готовьтесь, это не на месяц и не на год, а, возможно, на дольше. Поэтому, готовьтесь, вам будет сложно. Ведь война затягивается. Не исключено, что из горячей она будет трансформирована в холодную. Но Украина может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны США и трансатлантических союзников Вашингтона», — отметил эксперт.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в Офисе президента Украины отреагировали на послание Путина к Федеральному собранию.