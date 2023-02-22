Почему речь зашла о Беларуси, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, опубликованное в материале издания «Delfi».

По словам Ландсбергиса, Беларусь является одной из стран, которая весьма активно принимает участие в войне РФ против Украины, хотя напрямую свои вооруженные силы пока не направила. Однако именно Беларусь позволяет российским военным самолетам дозаправляться и загружать боеприпасы в своих аэропортах, чтобы оккупанты смогли продолжать бомбить украинские города.

«Поэтому очень важно, чтобы мы не прекращали думать о том, как мы можем еще больше ограничить действия Беларуси. Это означает, что мы должны еще больше мешать их экономике, и вводить новые санкции», — подчеркнул Габриелюс Ландсбергис.

Впрочем, глава МИД Литвы пока не уточнил, против каких конкретно лиц нужно вводить ужесточенные санкции.

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