О том, что в Соединенных Штатах Америки могут задуматься о перевозке некоторой части своих запасов вооружений в соседнюю с Украиной страну, пишет «НБН», ссылаясь на интервью польского лидера, опубликованное в издании «TVN24».

По словам Дуды, он попросил Президента Байдена, чтобы военные США транспортировали свое оружие в Польшу, что поспособствует укреплению американского потенциала с точки зрения инфраструктуры, и это предложение было воспринято с большим вниманием.

Кроме того, Байден в личном общении с Дудой заверил — Польша не менее важна для США, как и США для Польши.

Также, Дуда поставил вопрос относительно вероятной передачи F-16 в нашу страну, который скорее звучит как ответ:

«У нас относительно мало F-16 для размера нашей страны, нам нужно пополнить наш парк истребителей, поэтому мы законтрактовали истребители F-35, если решения коснется поставок истребителей Украине, то в первую очередь, мы сможем предложить самолеты из постсоветского фонда, то есть МиГ-29.».

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