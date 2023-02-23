В интервью французскому изданию Le Monde глава ГУР МОУ заявил, что Москва будет вынуждена вывести оккупационную армию Путина из Украины, чем будет способствовать как давление ВСУ, так и политические процессы внутри РФ, давление дипломатии, информирует «НБН».

По словам Буданова, Кремлю придется выводить захватчиков из нашей страны в скором времени, иначе это приведет к краху путинского режима. У россиян была возможность выйти из созданной ими ситуации, однако они не хотели останавливаться, избрав путь эскалации.

Начальник украинской разведки прогнозирует стране-агрессору очень тяжелые времена. Возникнет вопрос о безопасности региона, который простирается от Восточной Европы до азиатской части РФ. Это может изменить политико-территориальную конфигурацию государства-террориста.

«И это не вопрос десятилетий, это может произойти быстро», — отметил глава ГУР.

Буданов добавил, что миру не нужна Россия в том виде, в котором она есть сегодня, поскольку страна-агрессор несет угрозу.

«И кроме ядерной угрозы, России больше ничего предложить. Эта угроза никому не нужна. России придется меняться», — резюмировал начальник разведки Украины.

Напомним, Буданов рассказал, что РФ готовит украинцам на 24 февраля.