О том, какие факторы могут повлиять на быстрое освобождение временно оккупированных территорий Украины, пишет «НБН», ссылаясь на интервью советника главы ОПУ Михаила Подоляка, которое он дал изданию «DW».

По словам Подоляка, логика боевых действий является таковой, что возможности к освобождению Крыма раньше – абсолютны. И это событие может произойти «даже гораздо быстрее», чем затронет Донецк или Луганск. По мнению советника главы Офиса Президента, Донецкую и Луганские области просто необходимо деоккупировать «максимально жестко», чтобы это стало неким символом. Ниже прямая речь, которая, похоже, идет о Путине:

«Чтобы это существо, постоянно выступающее, которое говорит о «донбасском народе», что надо освободить эту территорию. Просто освободить. Чтобы это существо перестало оскорблять слово «Донбасс». Чтобы у него был такой комплекс неполноценности».

Впрочем, есть и дополнительные уточнения – освободить Крымский полуостров от российских захватчиков в оперативно-тактическом плане можно, если:

«Опять же это как будут запланированы наши контроперации, это объемы оружия и возможность достичь везде на полуострове Крым ракетами ATACMS».

Ранее мы писали, сколько ракет выпустила Россия по Украине за год полномасштабной войны.