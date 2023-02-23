О том, что Белый Дом заранее предостерегает Китай от отправки России вооружения или оказания иной помощи летального характера для использования в войне против Украины, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «Голос Америки».

По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, в Вашингтоне станут со вниманием следить за тем, чтобы дипломатическая и экономическая поддержка Москвы Пекином не расширялась. В частности, пока еще США не заметили, чтобы Китай предоставлял РФ помощь летального характера, однако Вашингтон не считает, что такая возможность снята с повестки, и это вызывает беспокойство. Уже сейчас Белый Дом весьма бдительно отслеживает все вероятные нарушения.

Также, недавно Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказал опасения своему китайскому коллеге Ван И касательно возможных раздумий КНР об оказании материальной поддержки РФ, когда два чиновника столкнулись в период проведения конференции по безопасности в Мюнхене на минувших выходных.

Прайс дополнительно отметил, что правительство Китая уже открыто помогает России на иных направлениях, например, когда распространяет пропагандистские тезисы Москвы. В итоге Вашингтон вынужден четко предупредить Пекин о реальных отрицательных последствиях для двусторонних отношений, в том случае, если в Китае попытаются «склонить чашу весов на поле боя в пользу России». И тогда США, без долгих колебаний, введут санкционный пакет против китайских компаний. Однако представитель Госдепартамента не уточнил, что конкретно сделают США, отметив, что такой «нечеткий» подход отвечает американским интересам.

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