О том, что под арест попало имущество на сумму более 5,6 млрд гривен, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Службы Безопасности Украины.

Решение суда затронет пакеты акций в нескольких облэнерго нашей страны: по 14 процентов в двух, и около 4 процентов в третьем, которые Марченко имеет в собственности через пять оффшорных компаний.

Кроме того, суд арестовал 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автотранспортных средства, принадлежащих фигурантке дела.

Также, под арест передали активы Марченко в 18 инвестиционных/агропромышленных/телекоммуникационных и иных компаниях: перечень включает «Терру-Инвест», «Укркапитал» и «Спорт-Тур». Указанные фирмы использовались женой Медведчука как источник финансирования российских оккупантов: Марченко перечисляла миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД на временно оккупированном Крымском полуострове, и пополняла «налогами» бюджет РФ.

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