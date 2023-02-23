Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Вадима Карасева ITON-TV, украинский политолог рассказал, что Джо Байден мог посетить Киев из-за определенных тревожных ожиданий, которые он имеет.

В частности, политик заявил:

«Из некоторых утечек информации, а также согласно определенным заявлениям мы знаем, что в демократической партии и администрации Байдена растут тревожные ожидания, что целый ряд евроатлантических государств и республиканская партия, а также представители республиканцев в Конгрессе США могут существенно ослабить поддержку Украинского государства вот уже начиная со второй половины 2023 года».

Напомним, ранее мы уже писали о визите Байдена в Польшу.