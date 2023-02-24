Как информирует «НБН», в Телеграм блогер и журналист Денис Казанский рассказал, что сейчас российские депутаты начали призывать к полному разрушению Киева. Также он озвучил причину, из-за которой начались такие заявления.

Дословно из сообщения Казанского:

«Депутаты РФ в истерике из-за того, что Россия не смогла оставить Украину без света. За немощь и импотенцию своих генералов теперь они начали призывать мстить мирному населению и к полному разрушению Киева. Более того, все эти открытые призывы к геноциду и массовым убийствам звучат на государственных каналах».

Напомним, ранее мы писали о материале Дениса Казанского, в котором говорилось об оккупации Мариуполя.