В своем Twitter-аккаунте премьер-министр Венгрии в четверг, 23 февраля, написал, что Российская Федерация не сможет победить в войне, поскольку весь западный мир стоит за Украину, информирует «НБН».

В то же время Орбан напомнил, что страна-агрессор – ядерная держава, которую «нельзя загонять в угол», поскольку она может развязать ядерную войну.

«Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры», — заявил глава венгерского правительства.

Как сообщалось, глава государства Владимир Зеленский пригласил Орбана посетить столицу Украины.