О том, что в течение нескольких дней, ВСУ может рассчитывать на пополнение своих подразделений 60-ю польскими танками PT-91 «Twardy», Моравецкий сообщил на совместном брифинге с Президентом Украины, пишет «НБН», ссылаясь на информацию издания «PAP».

Стоит отметить, что PT-91 «Twardy» разрабатывался на основе советского наследия — танка Т-72М1. Однако в отличие от своего устаревшего «предка», улучшенный польский вариант получил собственную систему управления огнем «DRAWA» и динамическую защиту «ERAWA», обеспечивающую максимально плотное прикрытие танка от огня противника.

Напомним, что сегодня правительство Польши уже передало нашей стране первую партию танков «Leopard-2» версии A4 в количестве четырех штук, а остальные(еще 10) прибудут немного позже.

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