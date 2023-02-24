О том, что именно, достаточно эмоционально сообщил советник Президента США, отвечающий за вопросы национальной безопасности Джейк Салливан, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию интервью чиновника, которое он дал «CNN».

По словам Джейка Салливана, вопреки тому, что прошел целый год после полномасштабного вторжения в Украину, защитники нашей страны смогли так и не дать армии РФ выполнить ее основную цель — захватить Киев:

«Целью России в этой войне было стереть Украину с лица земли, захватить столицу и уничтожить Украину, поглотить ее Россией. Они не смогли этого сделать, и они не в состоянии сделать этого».

Также, советник Президента США подчеркнул – Вашингтон, со своей стороны, будет делать абсолютно все возможное, что должно позволить быстро направить в Украину необходимое ей военное снаряжение и технику.

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