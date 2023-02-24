В своем обращении украинский лидер напомнил, каким был этот год для нашей страны и поблагодарил всех, благодаря кому Украина выстояла, информирует «НБН».

Зеленский вспомнил, что 24 февраля 2022 года около семи утра он сидел на этом же месте, обращаясь к украинцам с короткой речью длительностью 67 секунд. Тогда глава государства озвучил две главные вещи – что РФ начала полномасштабную войну и что Украина сильна и готова ко всему.

«»Мы сильны. Мы готовы ко всему. Мы победим всех. Потому что мы – это Украина!». Эти слова я сказал год назад, в первом обращении от начала полномасштабной войны», — сказал президент.

По словам Зеленского, год назад начался самый длинный день нашей жизни и самый сложный день нашей новейшей истории.

«Так мы выстояли первый день, а потом второй… и третий. Трех суток, которые нам отводили на жизнь… А сегодня мы стоим ровно один год и точно знаем: за каждое завтра надо биться», — отметил украинский лидер.

Президент поблагодарил всех защитников и защитниц, благодаря которым продолжается сопротивление нашей страны, медиков, спасателей, пожарных, железнодорожников, волонтеров, а также журналистов и работников медиа.

Глава государства упомянул и о самых драматичных событиях войны, таких как обстрел драмтеатра в Мариуполе, ОВА в Николаеве, Площади Свободы в Харькове, вокзала в Краматорске, Бучи, Ирпеня и Бородянки. По его словам, тогда враг показал свое нутро.

«Весь мир увидел, что означает «русский мир», на что способна Россия. И вместе с тем весь мир увидел, на что способна Украина», — отметил Зеленский.

«Мы никогда этого не забудем, никогда этого не простим и никогда не успокоимся, пока российские убийцы не понесут за это заслуженное наказание», — заверил лидер украинцев.

«Это был год стойкости. Год неравнодушия. Год мужества. Год боли. Год надежды. Год выдержки. Год единства. Год несокрушимости. Лютый год несокрушимости. Его главный результат – мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу!» — подытожил президент.

Напомним, что сегодня Зеленский даст пресс-конференцию «Февраль. Год несокрушимости».