О том, что подобное позитивное решение, касающееся увеличения количества этих танков с 14 до 18 штук, было принято министром обороны Борисом Писториусом в эту пятницу, 24-го февраля, пишет «НБН» со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт оборонного ведомства Германии.

По словам Писториуса, данную бронетехнику снимут с хранения на складах Бундесвера, что позволит ВСУ быстро сформировать полноценный танковый батальон по стандартам НАТО.

Также, из Польши уже доставили в Украину первую партию долгожданных танков «Leopard-2», о чем свидетельствуют фотографии, на которых новое пополнение принимал лично премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее наш информационный портал писал, что благодаря польской поддержке, Украина получит еще десятки модернизированных танков в дополнение к «Leopard-2».