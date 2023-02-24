О том, по каким именно причинам, в Китае стало запрещено отправлять различные запросы в этот чат с возможностями искусственного интеллекта, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «The Guardian».

Напомним, что «ChatGPT» был разработан в американской компании «OpenAI», и ранее тоже не был официально открыт для доступа пользователям Китая. Однако китайцы научились обходить это ограничение, устанавливая VPN, а в местном приложении «WeChat» от «Tencent» существовало несколько десятков «мини-ботов», которые предлагали услуги «ChatGPT»: в этом чате можно не только написать программный код или простые стихи, но и научные работы.

Впрочем, теперь и эти «мини-боты» заблокированы, якобы за «нарушение соответствующих законов и правил». Обосновали такое решение тем, что «ChatGPT» может «помогать США распространять дезинформацию и пропаганду», например, относительно «геноцида уйгуров в Синьцзяне».

Ранее мы писали, как Китай косвенно поддерживает экономику Российской Федерации.