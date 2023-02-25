Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на источник «Європейська правда«.

Из источника стало известно о том, что представители Министерства обороны Великобритании сделали ряд заявлений, в одном из которых речь шла о том, что у российской армии заканчиваются иранские дроны-камикадзе, с помощью которых РФ часто атаковала украинскую территорию.

В заявлении говорится о том, что начиная с 15 февраля текущего года, российская армия не запустила ни одного беспилотника по территории Украины, в то время как с начала 2023 года и до середины февраля ВСУ удалось сбить около 24 таких дронами-камикадзе.

В британском Минобороны считают, что армия Российской Федерации будет пытаться пополнить свой запас дронов-камикадзе.

Также там отметили, что данные беспилотники Россия использует скорее для того, чтобы отвлекать украинское ППО, но никак не для полноценных атак.

Напомним, что ранее в Генштабе ВСУ рассказали о том, сколько ракет выпустила армия РФ за целый год полномасштабного вторжения в Украину.