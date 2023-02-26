Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные источника «Welt«.

Как говорится в издании, немецкому лидеру Олафу Шольцу не понравился мирный план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, предложенный Китаем.

Всё из-за того, что в документе отсутствует текст, где было бы написано о том, что российская армия должна вывести свои войска с украинской территории. Шольц считает, что это должно быть обязательным шагом.

Кроме того, канцлер заявил, что слова о том, что ни в коем случае нельзя допустить применение ядерного вооружения в данном конфликте являются очень правильными и с этим он полностью согласен, также Шольц сказал, что ни в коем случае нельзя допустить мир на условиях России.

Напомним, что ранее немецкий лидер совершил рабочий визит в Индию, во время которого обсуждалась ситуацию в Украине.