Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на официальный аккаунт президента Украины Владимира Зеленского в соцсети Facebook.

На своей странице украинский лидер написал о встрече с принцом Файсалом бин Фарханом Аль Саудом, который занимает пост главы саудовского МИД.

Зеленский поблагодарил представителя Саудовской Аравии за поддержку суверенитета Украины и территориальной целостности. Украинский президент считает эту встречу важным шагом в дипломатических отношениях между странами.

Примечательно, что этот визит главы саудовского МИД в Киев стал первым с момента установления отношений между странами.

Напомним, что ранее стало известно о том, что украинский президент Владимир Зеленский требует от американских союзников истребители F-16.