О каких именно пройденных этапах для Украины идет речь, пишет «НБН», ссылаясь на заверения вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, прозвучавших в интервью для издания «Ekathimerini».

По словам Стефанишиной, Украина уже завершила нужные шаги в нескольких соответствующих направлениях, и это касается борьбы с коррупцией, верховенства права, открытого вещания медиа, плюс всего того, что как-либо затрагивает права и свободы граждан. Теперь правительство ожидает оценки в Европейской комиссии, и последующих рекомендаций этого ведомства.

Ольга Стефанишина уверена:

«Весной мы будем иметь предварительный отчет Еврокомиссии. Исходя из этого, все, что мы должны сделать с нашей стороны, будет сделано до конца года. Мы надеемся, что это может создать необходимый политический импульс для начала переговоров».

Ранее мы писали, что Еврокомиссия и Польша объявили о новой гуманитарной инициативе, направленной на помощь для поиска и возвращения маленьких украинцев.