О том, что указано в решении французского суда от 23-го февраля, пишет «НБН» со ссылкой на материал издания «Politico».

В частности, еще 1-го февраля, президентом «RT France», Ксенией Федоровой, было подано заявление в коммерческий суд города Нантер относительно приостановления выплат, включая просьбу об открытии «судебной процедуры ликвидации». Первый этап на пути к банкротству — назначение временного управляющего, что и было сделано.

Напомним, что «RT France» фактически является французской дочерней компанией российского «RT». Начиная с марта 2022-го года, как «RT», так и «Sputnik», запретили вещать на европейской территории из-за санкций, введенных лидерами ЕС после начала войны РФ против Украины. Тем не менее «RT France», почти до начала процедуры банкротства, продолжал производить свой пропагандистский контент, поскольку запреты на французский филиал «RT» еще не распространялись.

Только после того, как в декабре 2022-го года, новый санкционный пакет серьезно затронул материнскую «RT», началось постепенное замораживание активов во французской дочерней компании, и в середине этого января, Федорова объявила о полном закрытии канала.

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