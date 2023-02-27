Об этом пишет «НБН», ссылаясь на совместное заявление генерального секретаря организации Антониу Гутерриша и Верховного комиссара Фолькера Тюрка. Данная информация прозвучала во время открытия сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

В частности, оба высокопоставленных функционера ООН, в очередной раз, выступили с осуждением агрессии РФ против Украины. Гутерриш подчеркнул, что самые массовые нарушения прав человека в мире, на данный момент, напрямую связаны именно с действиями российских оккупантов. Генсек ООН уточнил — дела касаются убийств мирных жителей, появления все большого числа ВПЛ, а также того, что на временно захваченных украинских территориях, засвидетельствовано как минимум несколько десятков случаев насилия(в сексуализированной форме), которые совершили именно российские военные против простых украинцев, как женщин, так и мужчин.

Ожидается, что в период сессии, от главы Комиссии по расследованию событий в Украине, Эрика Месе, поступит подробный доклад, в котором будут представлены доказательства актов насилия(попадающих под классификацию военных преступлений), совершенных солдатами армии РФ.

Также, в этой сессии, вероятно, примет участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который зачастую выступает как наблюдатель — после вторжения в Украину, Россию исключили из числа стран-членов Совета, поскольку в стране-агрессоре отрицают совершения каких-либо преступлений на территории Украины.

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