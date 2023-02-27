«Вагнер» попадает в немилость к российским властям

Как сообщает «НБН«, конфликт между «Вагнером» и российской армией возник из-за участия ЧВК в российском вторжении в Украину. После того, как наемники начали нести большие потери, Пригожин лично обвинил старших офицеров в профессиональной ревности и отказе снабжать его бойцов боеприпасами. Министерство обороны России это не комментирует.

Публичные выпады Пригожина никак не повлияли на ситуацию на фронте, и «Вагнер» продолжал нести самые тяжелые потери в попытках захватить украинские города Соледар и Бахмут. Чтобы компенсировать огромные потери, ЧВК начала вербовать заключенных, которым обещали помилование в обмен на вступление в ряды «Вагнера». Считается, что приток заключенных увеличил количество боевиков компании до 30 000 человек, в то время как количество жертв среди наемников с начала конфликта в Украине оценивается по меньшей мере в 10 000 человек.

Наемники в бегах

Высокая текучесть кадров в ЧВК сопровождалась ростом внутренних конфликтов. Многие узники предпочли сдаться в плен украинской армии. Некоторые из них были обменены на украинских пленных и вернулись в Россию, где их ждала жестокая судьба. Видео внесудебной казни Евгения Нужина, убитого кувалдой, стало вирусным в российских Telegram каналах.

Другому «вагнеровцу», Андрею Медведеву, удалось бежать в Норвегию. В отличие от Нужина, он присоединился к ЧВК добровольно и являлся командиром подразделения. Медведев говорит, что решил порвать с Вагнером из-за полного пренебрежения к жизни рядовых бойцов со стороны командования. Он также утверждает, что был свидетелем казней без суда и следствия отказывавшихся воевать членов «Вагнера».

Боец компании «Вагнер», который сейчас находится в Мали, подтверждает, что ЧВК мало учитывает жизнь солдат и предпочитает захват ценных активов. Он предполагает, что главной целью Пригожина является установление контроля за потоками доходов, а «Вагнер» является лишь инструментом, хотя и мощным, для достижения этой цели и получения огромных доходов.

«Вагнер» никогда не считал свои потери. Вспомните 8 февраля в Дейр-эз-Заре, вспомните Африку. Везде все одинаково», — говорит наемник, попросивший не называть его имя из соображений безопасности.

8 февраля 2018 года в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор «Вагнер» за один день понес наибольшие потери с тех пор, как НПК присоединилась к российской операции в Сирии. Наемники пытались захватить нефтяное месторождение Коноко, контролируемое возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами. На помощь курдам пришли американцы, которые били по наемникам из всего — от полевой артиллерии до вертолетов, пока почти все не погибли. Точное количество умерших в тот день боевиков остается неизвестным, но разные источники называют десятки, если не сотни жертв.

«Но все это ничто по сравнению с происходящим в Украине. Это настоящая мясорубка, конвейер: на входе — заключенные, на выходе — мешки с телами. Для него люди всегда были дерьмом», — говорит наемник, выражая ощутимое отвращение к основателю ПИК.

Этот боец компании «Вагнер» считает, что цели Пригожина в Украине такие же, как в Сирии, Ливии и Африке, и они не имеют ничего общего с его тщеславием. Пригожин называет наемников «героями», которые «воюют за свою родину» и «защищают российские интересы». Сам основатель ПИК, по слухам, получил – не один раз, а трижды – звание Героя Российской Федерации, высшую государственную награду в России.

«В первую очередь, Пригожин – бизнесмен. Он понимает, что все должно приносить прибыль и ничего не делает без причины. Он идет туда, куда другие боятся идти, и получает огромные прибыли. Фосфаты в Сирии, золото в Судане, золото в ЦАР, полезные ископаемые здесь, в Мали — это большие деньги. Конечно, я не думаю, что он сражается за родину в Украине. Ситуация совпадает с его интересами, вот и все. Это кровавые деньги, не больше», — рассуждает боевик Вагнера.

Действительно, по данным Financial Times, зарубежные активы принесли Пригожину не менее 250 миллионов долларов. Это с учетом официально задекларированных доходов фирм «Европолис», «Меркурий» и «М-Инвест», аффилированных с российским бизнесменом. M-Invest экспортирует суданское золото, а Europolis и Mercury занимаются сирийскими нефтегазовыми месторождениями. Кроме того, присутствие Вагнера в ЦАР может увеличить доходы до колоссальных 1 миллиарда долларов, согласно оценкам американских чиновников, полученным изданием Politico.

Американские чиновники также считают, что старательные усилия по захвату украинского Бахмута, не имеющего стратегического военного значения города, могут быть связаны с интересом Пригожина к местным соляным и гипсовым шахтам. Шахты могут приносить миллионы долларов прибыли, что является гораздо более рациональным объяснением полученности Пригожина Бахмутом, чем его заявления на тему «защиты отечества». «Все эти пафосные слова о России, предках и истории, долге и чести — это все маскировка. Это за деньгами, бриллиантами и золотом», — признается наемник.

Падение Вагнера

По иронии судьбы, именно тщеславие Пригожина и украинские амбиции стали причиной падения Вагнера. Российские власти, вероятно, подсчитали, что военачальник стал слишком влиятельным – и слишком опасным. Сам бывший заключенный (Пригожин был осужден за разбой в СССР и провел 8 лет в тюрьме) перешел границу, напав на российских чиновников и потерял оперативную автономию в Украине. Следующим шагом будет отсечение «Вагнера» от зарубежных источников доходов, а это плохие новости для всех клиентов ЧВК. Правительствам, полагающимся на «Вагнера», следует начать разрабатывать планы на случай непредвиденных обстоятельств и готовиться к тому, чтобы защищать себя без помощи российских наемников.

Напомним, ранее мы писали о том, что Британская разведка озвучила потери российской армии и «вагнеровцев» за год войны в Украине