Представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможности встречи Зеленского с главой КНР, информирует «НБН».

По словам Нин, Пекин «всегда поддерживает связь со всеми сторонами конфликта, включая Украину», а его позиция относительно так называемого «кризиса» в стране якобы «очень последовательная и четкая».

«Суть состоит в том, чтобы призывать к миру и способствовать диалогу и политическому разрешению кризиса», — заявила представитель дипломатического ведомства, отвечая на вопрос о возможности переговоров украинского и китайского президентов.

Напомним, что Пекин представил мирный план по урегулированию войны в Украине. Глава правительства Германии Олаф Шольц раскритиковал документ, в котором не указан обязательный для РФ шаг.