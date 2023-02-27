Немецкий канцлер, комментируя заявления Зеленского о недостаточной военной поддержке Украины со стороны Берлина, назвал такие обвинения смешными.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Focus.

По словам Шольца, неразумно, что Киев постоянно отрицает такое большое обязательство Германии и нет смысла издеваться над размерами участия ФРГ. Глава правительства считает, что «Берлин не должен выслушивать упреки от кого бы то ни было на этот счет».

Федеральный канцлер выступил против обвинения в том, что его страна хочет вернуться к обычным делам после войны с РФ. В очередной раз политик добавил, что Германия для Украины «делает больше, чем другие страны».

Ранее в Берлине заявили, что Шольц продолжит звонить в Кремль, несмотря на отсутствие результата от телефонных переговоров с российским президентом-агрессором Владимиром Путиным.