О том, как агрессия России против нашей страны отразилась на мотивации Североатлантического Альянса, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По словам Столтенберга, в НАТО вынуждены признать, что окончание этой войны не позволит возвратиться к «норме в наших отношениях с Россией». Никакого пути назад для РФ попросту не существует. Вызвано это как минимум тем, что в таком «более опасном мире», страны-члены НАТО больше не могут себе позволить относиться к обороне, «как к чему-то необязательному».

Столтенберг твердо уверен — Североатлантический Альянс должен продолжить выполнять необходимые меры по укреплению сдерживания и обороны, так как и в конце «холодной войны» многие были уверены в нормализации отношений с РФ, но сейчас Владимир Путин попросту отказался от конструктивного диалога, и даже оставил за собой целый список из невыполненных обещаний.

«Он разрушил фундаментальные принципы глобальной безопасности, напав на соседние страны и попытался подорвать нашу собственную демократию», — акцентировал Генеральный секретарь НАТО.

Ранее мы писали, что Путин подтвердил потери ФСБ в войне и анонсировал усиление «охоты на ведьм» силовиками в РФ.