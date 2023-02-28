В интервью CBC News глава ЦРУ рассказал, как российский президент-агрессор готовил полномасштабное наступление на Украину, информирует «НБН».

По словам Бернса, глава Кремля обсуждал полномасштабное нападение на соседнюю страну с 3-4 людьми из своего ближайшего окружения, что стало одной из его главных ошибок.

Путин сужал круг своих советников, особенно в последние годы, выбирая лояльных, а не компетентных. Они обычно говорили российскому лидеру то, что он хотел услышать, поэтому в вопросе вторжения в Украину подкрепляли глубоко ошибочные предположения друг друга.

Директор ЦРУ считает, что осенью 2021 года президент России осознал, что стратегическое окно возможностей для его страны закрывается, а захватить соседнее государство ему нужно, чтобы запомниться «великим полководцем».

Кремлевский диктатор верил, что Украина слаба и разделена, что Запад отвлекся, а ВС РФ модернизированы до такого уровня, на котором они способны получить быструю и решительную победу. На практике оказалось, что все эти суждения Путина были ошибочными.

Ранее в разведке Эстонии рассказали, во что продолжает верить Путин, несмотря на многочисленные провалы в Украине.