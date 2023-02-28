Как информирует «НБН», некоторые детали об этом рассказал парламентарий от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Так, в Телеграм политик написал:

«Страшно! На болотах России целое утро паника! РФ атаковало нашествие беспилотников. В Белгороде во двор упал БПЛА, а в Туапсе загорелась нефтебаза. В это же время критическая ситуация и в самой горячей точке фронта – Бахмуте. Преступник Гиркин на всех эмоциях критикует военное руководство болот, которое отправляет на верную гибель российских военнослужащих».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что военкор Андрей Цаплиенко прокомментировал падение БПЛА в Подмосковье.