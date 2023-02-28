О том, действие каких именно документов Украина завершила в одностороннем порядке, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Украины, Тараса Мельничука.

В частности, наша страна больше не станет соблюдать:

соглашение, которое Кабмин Украины заключил с РФ касательно сотрудничества и взаимодействия в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую госграницу(от 18-го октября 2011-го года);

соглашение, которое Правительство Украины заключило с Правительством РБ касательно организации совместных контрольных мероприятий в пунктах пропуска на украинско-белорусской госгранице(от 14-го декабря 1995-го года);

соглашение относительно льготного снабжения пограничных войск стран-участниц СНГ специальной техникой и другими материальными средствами(от 09-го сентября 1994-го года).

Ранее мы писали о фактах того, что Китай сознательно занял сторону РФ в войне с Украиной.