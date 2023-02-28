О том, что некоторым украинцам повезло учиться взаимодействовать с зенитно-ракетной системой «Patriot», и когда обученных специалистов стоит ожидать в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на материал «CNN».

По словам американского генерала Дугласа Симса, курс подготовки украинских военных специалистов все еще продолжается, и не только в США, но и по всей Европе:

«Коллективная подготовка продолжается по всей Европе, что резко наращивает украинские объединенные вооруженные формирования. В целом, с этого января, американские военные научили более 1 000 украинцев, и сейчас общее количество, обученных Соединенными Штатами, достигло чуть более 4 000 человек».

Также, учения обращению с зенитно-ракетным комплексом «Patriot», которые сейчас идут в Форт-Стилл, закончатся в ближайшее время:

«ВС США вскоре завершат подготовку и оснащение первой в Украине батареи «Patriot»».

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