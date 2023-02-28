В своем Twitter-аккаунте президент Украины напомнил, что год назад, на пятый день полномасштабного российского вторжения наша страна подала заявку на вступление в Евросоюз и получила статус кандидата, информирует «НБН».

По мнению Зеленского, в этом году стоит принять решение о начале переговорного процесса о членстве нашего государства в блоке.

«Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы это уже гарантировали», — написал лидер нации.

Украинский президент отметил, что именно наша страна объединила Европейский союз, как никогда ранее, именно наше государство защищает европейские ценности для следующих поколений.

«Вместе в борьбе, вместе в победе», — заверил Зеленский.

Напомним, что глава Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Киев рассказал, могут ли Украину принять в ЕС в ближайшее время.