О том, что в Белом Доме не видят абсолютно «никаких доказательств» тому, что Владимир Путин намерен начать серьезные мирные переговоры относительно завершения войны в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение Государственного секретаря США Энтони Блинкена, опубликованное изданием «New York Times».

По словам Блинкена, все имеющиеся доказательства указывают на обратное, а настоящий вопрос заключается только в том, дойдет ли РФ до того момента, когда в Кремле на самом деле будут готовы остановить свою агрессию.

Кроме того, Блинкен напомнил, что как Белый Дом, так и государства-союзники, продолжают выполнять свою основную цель – наращивать поставки военной помощи в Украину, чтобы наша страна смогла самостоятельно освободить захваченные территории. Таким образом, если Украина окажется в лучшем положении, то Россия наконец задумается о существенных переговорах, и тогда появится шанс на «справедливый и прочный» мир.

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