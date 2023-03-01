О том, что для продолжения войны против Украины, России, похоже, уже попросту не хватает собственного «пушечного мяса», и потому приходится набирать «солдат удачи» в странах третьего мира, пишет «НБН», ссылаясь на «Голос Америки».

Как утверждают журналисты, палестинцам обещают заплатить некие российские организации, по 350 долларов/ежемесячно. Лиц, причастных к найму «живой силы», связывают с посольством Палестинской автономии в Ливане. Также, в вербовке участвуют представители ливанской радикальной группировки «Хезболла» — именно в ней помогают отыскать тех палестинцев, которые или знакомы с управлением БПЛА, или же имеют опыт ведения диверсионных действий в городских условиях.

В соответствии с информацией, Москва сразу направляет палестинцев на фронт в Украине: всего на передовую, сразу по завершению недолгого обучения, отправлены приблизительно 300 человек, а еще 100 палестинцев только готовятся поддержать РФ. Отметим, что все палестинские наемники или являются беженцами, или же членами движения «ФАТХ»(под управлением главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса).

Что касается наемников из Сирии, то этим занимаются в ЧВК «Вагнер», предпочитающих разбавить свои ряды бойцами сирийских регулярных войск, прежде всего из воинских частей, которые прямо или косвенно курируются из РФ. Указанные наемники считаются «элитой», и могут рассчитывать на выплаты от 500 до 700 долларов/ежемесячно, что, по меркам Сирии — довольно большая зарплата.

Ранее мы писали, что Юрий Бутусов показал кадры с «двухсотыми» боевиками ЧВК «Вагнер» под Бахмутом.