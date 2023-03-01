О том, что именно заявила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет «НБН» со ссылкой на YouTube-трансляцию канала «NTD».

По словам Томас-Гринфилд, еще в сентябре 2022-го года, началась дискуссия, касающаяся реформы Совета Безопасности и реформы ООН в более широком формате. США поддерживают реформу Совета Безопасности, ради того, чтобы тот стал «более инклюзивным и представительным».

То есть, даже пять постоянных стран-членов, закрепленных Уставом ООН и США, пока еще ничего не могут изменить, за исключением добавления дополнительных или выборных членов:

Но мы можем изменить состав СБ ООН, добавив новых постоянных членов и выборных членов. Последние несколько месяцев я говорила со всеми регионами, странами мира о продвижении определенной реформы, которая позволит нам включить в Совет Безопасности новые страны.

Отметим, что в Украине обоснованно полагают — РФ неправомерно занимает место в Совбезе ООН, так как легитимность России, как преемника СССР, вызывает достаточно вопросов. По этой причине, Россия должна снова пройти по международно-правовому пути вступления в ООН, как и прочие страны. К примеру, доказать свое миролюбие, требование относительно которого, внесено в пункт 1 статьи 4 Устава ООН.

Ранее мы писали, что потери России в Украине впервые со времен Второй Мировой Войны приблизились к историческому максимуму.