О том, что все это делается ради лучшего оказания помощи нашей стране, которая сейчас борется с вторжением России, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение канцлера Германии Олафа Шольца, прозвучавшее в эту среду, 1-го марта, и опубликованное «CNN».

В частности, Шольц заявил:

Постоянная поддержка Украины в течение этого года, уже принесла Германии знания, которые позволяют обеспечивать значительное снабжение запасными частями, так как созданы ремонтные мощности для вооружения, используемого в этой войне.

Также, по словам канцлера Германии, производство боеприпасов останется на передовом уровне, и это касается как оружия, которое было направлено из ФРГ, так и систем вооружений, поступающих из «классических запасов, доступных в Восточной Европе».

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