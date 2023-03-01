О том, по какой причине в Германии решили сменить привычную практику, при которой подобное общение между канцлером ФРГ и президентом РФ ранее никак не записывали, пишет «НБН», ссылаясь на слова главы Федерального архива Михаэля Голмана, опубликованные в Twitter-аккаунте издания «Deutsche Welle».

В частности, на данный момент, у нескольких оппозиционных политиков Германии возникла определенная теория, относительно тог, что Олаф Шольц мог умышленно затягивать отправку вооружений в Украину из-за угроз российского диктатора. Впрочем, пока канцлер ФРГ какое-либо запугивание со стороны Путина полностью отрицает.

Напомним, что не так давно, Олаф Шольц отреагировал на слова Президента Украины Владимира Зеленского о недостаточных объемах военной помощи:

Я нахожу это смешным. Нет смысла издеваться над размерами немецкого участия. Неразумно, что такое большое обязательство постоянно отрицается.

Ранее наш информационный портал писал, по какой причине канцлер Германии Шольц недоволен мирным планом Китая по Украине.