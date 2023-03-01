О чем велась речь в период этих переговоров, пишет «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Русской Службы BBC News».

В частности, как и ожидалось, Лукашенко поддержал план Пекина, касающийся мирного урегулирования войны России с нашей страной. Кроме того, авторитарный лидер Беларуси предложил Китаю продолжить расширение сотрудничества в технологической сфере. В ответ Си Цзиньпин заявил, что Беларусь и Китай — давние стратегические партнеры, но данный статус должен и далее расширяться, с новым содержанием.

Отметим, что и ранее Лукашенко встречался с китайскими лидерами, например, это: уходящие со своих постов премьер Госсовета Ли Кэцян и председатель парламента Ли Чжаньшу. Они аналогично поговорили об укреплении двусторонних отношений, а Лукашенко отмечал — товарный оборот между странами все увеличивается, и уже достиг 6 миллиардов долларов.

Напомним, что не так давно, 24-го февраля, власти Китая представили свою версию относительно мирного урегулирования вторжения РФ в Украину, и этот план состоял из 12 пунктов. Некоторые из них касались прекращения огня с обеих сторон, мирных переговоров, гарантий суверенитета и территориальной целостности всех государств, включая и отказ от односторонних санкций.

Ранее мы писали, о том, почему в Германии хотят записывать телефонные переговоры Шольца и Путина.