О чем достаточно интересном рассказал представитель Госдепартамента, который в тот момент находился рядом с Энтони Блинкеном, пишет «НБН», ссылаясь на материал CNN.

Негативным фоном этой долгожданной встречи все еще остается значительная напряженность из-за вторжений армии России в Украину, а также полная приостановка РФ участия в действии договора относительно стратегических наступательных вооружений (СНВ).

По словам сотрудника Государственного департамента США, разговор Блинкена и Лаврова занял не более 10 минут. В общении Госсекретаря США с главой МИД РФ, основными темами стали: требования к России об освобождении ранее задержанного американца Пола Уилана; возобновление участия РФ в обновленном СНВ; подчеркнутая поддержка США Украины.

Отметим, что в последний раз, Блинкен и Лавров встречались «тет-а-тет» перед началом войны России против Украины.

Ранее мы писали о прямом обращении Анналены Бербок к Лаврову на встрече «Большой Двадцатки».