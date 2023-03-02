Данилов рассказал, что Москва рассчитывала на захват всей Украины буквально за несколько дней, однако блицкриг провалился. Теперь в Кремле пытаются выкрутиться из положения.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам секретаря СНБО, россияне хотят любым способом добиться хоть какой-то «передышки» в войне. Руководство страны-агрессора рассчитывает подписать определенные «мирные соглашения», чтобы выиграть время и подготовиться к новому удару.

В Кремле рассматривают вариант подписания промежуточных договоров о перемирии, одновременная продвигая проект под названием «Вторая Украина», который раздувает кум Путина Виктор Медведчук.

Данилов добавил, что россияне напрасно тратят время и деньги на такого рода проекты, поскольку нет никаких шансов, что украинская сторона будет с ними что-либо подписывать.

Напомним, секретарь СНБО заявил о необходимости отредактировать стратегию освобождения Крыма от РФ.