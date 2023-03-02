В комментарии изданию «РБК-Украина» представитель ГУР МОУ Андрей Черняк сообщил, что наша военная разведка фиксирует события, которые происходят в Молдове и в непризнанной республике Приднестровье, информирует «НБН».

По его словам, у оккупантов в Приднестровье есть склады, которые они охраняют, однако на них уже почти ничего нет, из оставшегося все старое и непригодное к использованию.

Говоря о попытках россиян расшатать ситуацию в Молдове под «чужим флагом», представитель украинской разведки напомнил, что страна-оккупант когда-то устраивала подобное на Донбассе.

Он объяснил, что сейчас Кремль преследует две цели. Во-первых, событиями в Молдове он хочет отвлечь Европу от войны в Украине, разжигая новый пожар в регионе.

Во-вторых, так называемая «спецоперация» в Украине провалилась и российскому руководству нужно показать своим гражданам какие-то «победы», якобы «народ» Молдовы поддерживает страну-агрессора.

Как сообщалось, премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что правительство знает о множестве планов Москвы по государственному перевороту в его стране.