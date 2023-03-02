В своем Twitter-аккаунте чиновник заявил, что пришло время пересмотреть стратегию деоккупации Крымского полуострова, поскольку сейчас приоритеты несколько иные, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, сейчас нужна новая редакция стратегии освобождения Крыма от российских захватчиков. В частности, нуждается в изменении приоритетов очередности средств деоккупации полуострова – военных, политических, дипломатических, экономических и других.

При этом Данилов не уточнил, какой будет новая стратегия по возвращению Крыма под контроль Украины.

Отметим, что 24 марта 2021 года глава государства Владимир Зеленский своим указом утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции временно захваченной территории АРК и города Севастополь.

Ранее бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что сначала ВСУ должны освободить Крым, а не Донбасс. Отставной генерал объяснил, почему деоккупация полуострова должна быть у Киева в приоритете.