О том, как огромный раскол между Западом и РФ, возникший по причине войны в Украине, не дал заключить никаких, устраивающих все стороны, договоренностей в период встречи министров иностранных дел «G20», пишет «НБН», ссылаясь на материал «Голоса Америки».

В частности, окончательный вывод, размещенный Индией после завершения встречи, гласит — «большая часть стран-членов «G20» решительно осуждают войну РФ с Украиной и подчеркивают, что агрессия России только вызвала огромные человеческие страдания и усугубление слабых мест в мировой экономике».

По словам министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, участники встречи в Дели не смогли разработать совместную декларацию, поскольку имеют «очень поляризованные взгляды» на войну РФ с нашей страной:

По вопросу, который касался украинского конфликта, возникали разногласия и расхождения мнений между разными сторонами. Мы все пытались, но разрыв между странами был слишком велик.

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