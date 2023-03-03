В пятницу, 3 марта, в ходе пресс-конференции с главой Латвии Эгилсом Левитсом украинский президент озвучил первоочередные потребности нашей армии в войне.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам Зеленского, нашим защитникам крайне необходима артиллерия, системы противовоздушной обороны, амуниция и снаряды в большом количестве.

Украинский лидер подчеркнул, что все это необходимо вооруженным силам, чтобы выбросить российских оккупантов из нашей страны, а не стрелять по территории РФ.

Президент добавил, что также ВСУ остро нужны боевые самолеты, а также обучение для летчиков.

Отметим, что глава Минобороны Алексей Резников выразил уверенность в том, что Киеву предоставят два-три типа истребителей.