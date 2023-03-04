Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на официальный телеграм-канал советника мэра города Мариуполь Петра Андрющенко.

Как сообщил Андрющенко в своём телеграм-канале, оккупанты заставляют студентов одного из мариупольских университетов сдавать кровь для их потребностей. В случае, если бы студенты отказывались от этого, то их могли бы ждать «серьёзные последствия».

Помимо этого, Андрющенко ещё заявил о том, что россияне в оккупированном Мариуполе, а также в соседних населённых пунктах ведут серьёзную пропаганду, используя в этом учителей, которые не получают свою заработную плату уже более двух месяцев.

Напомним, что временем ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный заявил о том, что Украина освободит Мариуполь уже в этом году.