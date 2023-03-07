В эфире «24 канала» политический эксперт отметил, что сейчас у кремлевского диктатора в РФ нет активной оппозиции, поскольку все несогласные с его политикой либо молчат, либо уехали из страны, информирует «НБН».

По этой причине, как убежден политтехнолог, президент-агрессор получит на выборах большинство голосов, ведь нет оппозиционеров, которые могли бы развивать свою политическую карьеру на антивоенной риторике.

Тизенгаузен напомнил, что Путин не готов отказаться от власти и если ранее у него был технический руководитель РФ в лице Дмитрия Медведева, то сейчас диктатор не планирует никому уступать президентское кресло. Эксперт добавил, что глава Кремля не ищет преемника, поскольку решил, что он «сверхчеловек» и у него миссия «вечного правителя России».

При этом не исключено, что возможно Путин через выборы выдвинет кого-то из приближенных к нему, например, до полномасштабного вторжения он пытался протолкнуть в политику одну из своих дочерей. На роль кандидата глава РФ может выбрать и выходца из КГБ, поскольку ему нужен управляемый и прогнозируемый человек.

Напомним, экс-сотрудник разведки Великобритании рассказал, какая «темная лошадка» может заменить Путина на посту президента.