26 февраля на аэродроме в Мачулищах прогремели взрывы, вскоре стало известно, что в результате «бавовны» был поврежден самолет А-50 путинских оккупационных войск. Нелегитимный президент Беларуси обвинил в инциденте Украину, информирует «НБН».

Подоляк в своем Twitter-аккаунте отреагировал на обвинения белорусского диктатора. Представитель Офиса Зеленского отметил, что Лукашенко для начала нужно разобраться с терминами.

Советник главы ОПУ написал, что теракт – это когда с территории Беларуси запускают ракеты по городам Украины, диверсии – когда с территории РБ заходят диверсионно-разведывательные группы.

Чиновник добавил, что подрыв вражеского самолета в Мачулищах был антитеррористическим актом, который осуществили местные партизаны.

Напомним, что Лукашенко грубо оскорбил Зеленского и заявил, что Украина «по команде американцев» пытается втянуть Беларусь в войну.