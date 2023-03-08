На своей Facebook-странице чиновник отметил, что Украина разрушила табу на обсуждение темы поражения государства-террориста. Это стало возможным благодаря ВСУ, а также общим усилиям руководства страны и нашего общества, информирует «НБН».

Данилов начал размышлять над тем, какие процессы будут происходить после поражения РФ и как Запад воспримет это. По его мнению, этот процесс можно наблюдать на примере позиции мировых лидеров, которые видят Путина военным преступником, который должен быть на скамье подсудимых международного трибунала.

При этом Западу придется выбрать либо путь конформизма, который означает, что Украина должна выиграть, но РФ не должна проиграть, либо путь принципов – Россия должна потерпеть сокрушительное и окончательное поражение.

Секретарь СНБО отмечает, что Киев должен убедить союзников в необходимости последнего варианта, что РФ, как «имперский огрызок», должна исчезнуть, чтобы на ее месте появились нормальные государственные образования.

Ранее Данилов рассказал, почему он выступает за ужесточение правил выезда мужчин из Украины во время войны.