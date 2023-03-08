В поздравлении соотечественниц с 8 марта глава Кремля уделил особое внимание женам оккупантов и женщинам, которые участвуют в войне против Украины или поддерживают ее, информирует «НБН».

Путин выдал, что россиянки плетут маскировочные сети, пишут письма, собирают посылки со всем необходимым для захватчиков, идут к оккупантам в госпитали с волонтерами, чтобы «заботиться о каждом как о собственном сыне».

В соцсетях отметили, что нынешнее обращение диктатора не сравнится с эпичным прошлогодним, когда он обещал россиянкам, что дополнительный призыв резервистов из запаса для участия в так называемой «СВО» проводиться не будет. Однако уже через шесть месяцев глава РФ объявил мобилизацию.

У многих пользователей Сети пафосная речь российского лидера вызвала смех.

Некоторые обратили внимание на то, как на самом деле в РФ относятся к женщинам.

Напомним, в России женам и матерям ликвидированных в Украине захватчиков сделали «креативные» подарки к 8 марта.