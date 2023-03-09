На экономическом форуме в Будапеште венгерский премьер-министр признался, что его государству выгодно поддерживать отношения со страной-агрессором, поскольку страна находится в энергетической зависимости от россиян.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg.

При этом Орбан понимает, что после войны в ближайшие годы отношения европейских государств и Российской Федерации не будут налажены. Кроме того, политик не исключает, что они не восстановятся вообще.

По этой причине глава венгерского правительства считает, что Будапешт должен пересмотреть свою внутреннюю и внешнюю политику, а также подумать над тем, какие отношения он может установить и поддерживать с Москвой в ближайшие 10-15 лет.

Напомним, что Министерство иностранных дел Венгрии готовит визит главы правительства в Украину. В ведомстве рассказали, когда премьер посетит Киев.