Японское издание Nikkei Asia сообщило, что за два месяца до презентации «мирного плана» властями КНР ведущий аналитический центр в Пекине, контролируемый Коммунистической партией Китая, выдал отчет по российско-украинской войне, информирует «НБН».

В документе указано, что в результате симуляции боевых действий был сделан вывод о том, что война закончится примерно летом этого года, поскольку экономики двух стран будут слишком истощены, чтобы продолжать сражение осенью.

Аналитики отметили, что якобы победить может Российская Федерация, однако такой вывод может быть попыткой угодить китайским властям, которые склоняются к Кремлю.

Напомним, что Вашингтон обвинил КНР в оказании разноплановой поддержки Москве. Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Пекин не является честным посредником между РФ и Украиной, заняв сторону государства-террориста в этой войне.